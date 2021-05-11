中國信通院公佈，中國手機出貨量為2,748.6萬部，按年跌34.1%，其中5G手機出貨量2,142.0萬部，佔同期手機出貨量的77.9%。

首4月中國手機市場總體出貨量為1.25億部，按年增38.4%。上月中國手機上市新機型32款，按年跌37.3%。

有中國網民指「手機越賣越貴，像以前一年一換的越來越少了」、「我只等華為」。

印度iPhone廠房受疫情影響產量大跌

路透社引述消息報道，由於富士康位於印度廠房有大量員工因染疫需要隔離，加上工廠只允許員工離開，不能進入，導致該廠房iPhone12的產量大跌超過50%。

富士康專門為當地生產iPhone的工廠位於印度南部Tamil Nadu（泰米爾納德邦），為疫情影響最嚴重地區之一。報道引述消息指，逾100名員工確診。廠房下令員工離開後不准進入，由於不清楚該廠有多少員工上班，未能推斷受影響員工比例，但消息指工廠削減超過50％的產能。

富士康回應指，印度某工廠的一小部份員工確診，公司正在為員工提供包括醫療援助等支援，但拒絕對工廠產量或人員配備發表評論。

早前台灣《經濟日報》報道，印度疫情失控衝擊當地手機產能，內需市場受到影響，中國手機品牌包括小米（1810）、榮耀、realme、一加都分別傳出下修出貨量二到四成。

其中小米由2.4億部下調至1.9億部，修正幅度約25%；榮耀從5,000萬部修正到3,500萬部，下調三成。realme由8,500萬部修正到6,000萬部，下調幅度29%；一加則由2,000萬部下調到1,200萬部，下調幅度高達四成。而小米已否認下調手機產能。

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