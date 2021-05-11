利嘉閣地產董事陳大偉表示，二手盤源持續短缺，業主叫價更為強硬，買家需時適應樓價升幅，加上5月有不少新盤登場，令一手市場繼續領導大市，以致二手交投步伐略為減慢，但整體樓市氣氛仍然暢旺。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大屋苑在上周錄73宗買賣個案，較前周的62宗按周上升18%，平均每個屋苑錄得約7宗成交。

在上周十大屋苑當中，有6個屋苑錄得交投上升，升幅介乎40%至300%。當中九龍灣淘大花園交投升幅最大，由前周2宗增至上周8宗，按周上升3倍。至於鰂魚涌太古城在期內錄得12宗買賣，成為上周最熱賣屋苑。

天水圍嘉湖山莊最新錄得一宗巨無霸複式成交，據土地註冊處資料顯示，景湖居5座頂層A室，屬連天台複式戶，實用面積1,462方呎，連天台約714方呎，上月登記以1,430萬元易手，呎價9,781元，成交金額破盡屋苑紀錄。原業主2009年以546.4萬元買入單位，持貨12年賬面獲利883.6萬元。據知，單位原本叫價1,600萬元，最後減價170萬元易手。

嘉湖山莊對上一宗新高價，為景湖居9座頂層複式戶，於2018年4月以1,400萬元易手，最新紀錄再推高30萬元﹔同區慧景軒1座頂層特色戶，實用850方呎，連593呎平台及626呎天台，去年7月以1,430萬元易手，因此今次嘉湖複式戶成交，已追平同區最貴二手紀錄。

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