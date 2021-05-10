【本報訊】疫情之下，與香港一河之隔的深圳樓市熱火朝天，去年全年二手樓價升幅高達34%。近月有網民舉報知名微博「深房理」違規炒深圳樓，隨即引發當地官場大地震，深圳樓價亦急回。有分析指，「深房理」涉及違規的炒樓資金可能達千億元（人民幣．下同），隨着當局深入追查，勢必對樓價造成震盪。

涉騙取購房資格及信貸

引發事件的微博「深房理」，由遼寧人李雪峰在2015年創辦，其名字含義為「深圳、房子、道理」，多年來鼓吹深圳樓價只升不跌，擁有140萬粉絲，並創建多個微信收費群，鼓動用戶眾籌炒房。炒家最少用10萬元，就可參與炒價值超過1,000萬元的房產。

4月初微博名為「深房理裝修隊003」的舉報者，將102張微信群截圖的舉報材料公開，指深房理團隊騙取購房資格、騙取信貸資金、非法集資。舉報資料指，「深房理」群組中，有人可提供借信用卡或信用貸服務，亦有假結婚、代持服務，更可在小程式將業權股份轉讓。「深房理」開創了金融業先河，在一個微信小程式中，不但實現房產證券化，還同時具有銀行、仲介、證券交易所的功能。

該舉報令全國轟動，深圳市住建局等七部門隨即調查處理，央視新聞以30分鐘專門報道此事件，大肆批評深圳監管不力。而4月尾深圳市長陳如桂已「被辭職」，市監察委主任等17位高官亦全數大換血。

深圳市住建局指「深房理」違法，目前已停止運作。內地有房地產微博主按「深房理」的會員規模估算，估計參與炒樓的資金可能超過千億元。

深圳去年底二手樓均價達每平方米8.8萬元，為全國之冠，但據房天下網數據顯示，在「深房理」事件醞釀期間，深圳4月份的二手樓均價已回落到每平方米7萬元，較高位回落20%。