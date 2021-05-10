廣汽集團（2238）4月尾宣佈季績大爆燈，瑞信上周出爐報告最牛，睇11.2元，較現價6.85元高出64%。

!2021年首季，廣汽營收158.9億元人幣，按年大升48%；純利23.66億元人幣，按年狂增19倍（1897%），好誇張，雖說主因是去年低基數效應，但單一季盈利已相等於去年全年的四成，仍屬非常理想。季績至今股價只升2%，反應完全不夠。

廣汽雙引擎推動股價

1) 2020年，廣汽營收632億元人幣，升6%；純利59.64億元人幣，跌9%。今年首4月，廣汽汽車銷量68.37萬輛，按年大增44.7%，4月份銷量按年升12.5%。全年盈利預測90億元人幣（只假設第二至第四季盈利按年增長13%），大增55%，預測PE 6.4倍，較6年平均10倍折讓36%；今年預測PB 0.62倍，較6年平均1.16倍折讓47%。

2) 廣汽積極發展新能源車，2020年新能源車產銷136.7萬輛，增10.9%，未來增速轉快。廣汽油電混合動力（hybrid）及潛在Aion電動車發展，大受注目，並可成為今年推動股價的引擎。與其他新能源車股比拼，估值吸引得多。以今年預測數據計，比亞迪股份（1211）PE 64倍，PB 4.5倍；吉利（175）PE 18倍，PB 2.1倍；長城汽車（2333）PE 17倍，PB 2.3倍。

3) 廣汽與豐田及本田有合作。豐田（日：7203）預測PE 11.7倍，PB 1.04倍；本田（日：7267）PE 11.8倍，PB 0.70倍。廣汽較兩日同業折讓不小。

4) 今年3月底，廣汽手上淨現金103億元人幣，財政穩健。

★廣汽現價6.85元，以今年1月高位10.08元為目標價，潛在升幅47%。

同場加映：上月21日於0.26元薦買鐵貨（1029），設目標價0.353元，昨收0.465元，單日飛升37%，PB一夜之間由0.82倍升上1.1倍，大超標，較薦買前大升79%。厚利當前，沽八成貨，留二成。

搵多隻金屬資源股仔做搵錢替身。新疆新鑫礦業（3833）H股市值得13億元，單日換手率高達4.4%。生產鎳、銅、白銀、鉑及其他有色金屬，十三年前IPO價6.5元，現價1.74元，較2月高位2.4元仍大有距離，PB只有0.73倍。洛鉬（3993）PB2.9倍，俄鋁（486）1.7倍，中鋁（2600）1.4倍，江銅（358）1.1倍，好難再搵有業績而PB在1倍以下的金屬股。

再睇業績，新疆新鑫去年上半年蝕0.62億元人幣，下半年賺2.14億元人幣，全年賺1.52億元人幣，爆增4.5倍。以全年盈利1.52億元人幣計，PE 21倍；以去年下半年盈利年度化計，PE則只係7.7倍。現價1.74元，以PB 1.1倍做目標，可見2.64元，潛在幅51%。

何車