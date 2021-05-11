3星期前，我開始了一個加密貨幣實倉，買進了以太幣，入貨價是2,300美元。

沒多久，以太幣價格急升，忠實擁躉以對着先知的恭敬態度，問我究竟為何入市，為何買入以太幣。

真實的原因，是當時美國政府收緊對加密貨幣的政策，令到整個市場出現了大調整，而我一直想加入這市場，於是乘機入市。不過我認為，現時買藍籌貨幣發達的機會窗口已完結了，因此，我是打算買入二、三線貨幣，希望刀仔鋸大樹。

然而，要在交易所買入二、三線貨幣，首先得存入藍籌貨幣，然後再作換算。我心想，比特幣炒得太高，相比之下，以太幣大落後，因此就買入了後者。

所以，買入以太幣，純粹是過渡，贏錢是撞彩，我真正（沽出以太幣買入）的，是Uniswap和Ripple，小有斬獲，獲利不多。至於以太幣，則在2,700美元時沽出了一半，現時4,000美元，無關痛癢，皆因打算長揸，贏輸不成問題。

問我為何投身加密貨幣？嘿嘿，老海鮮要在新時代生存，不學，成嗎？（苦笑）

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