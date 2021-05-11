事緣「Rudi Leung 廣告風涼話」在Facebook Page出了一個post，有位差不多50歲一直在跨國大企業打工做了4分1個世紀的朋友，因為疫情公司重組，「在Zoom Call內通知已被遣散，就連回公司收拾細軟的機會沒有的那一刻開始，在他腦海內，「不再被需要」這感覺，已成烙印，揮之不去。」Rudi真的夠朋友，嘗試開解，但徒勞無功，朋友繼續意志消沉。

職場大忌，就是和工作談戀愛。因為工作很實際現實，講的是辦事能力效率，看的是結果。而戀愛，講的是感覺是浪漫，來無蹤去無影虛無飄渺，有幾多戀愛可以開花結果？所以一旦和工作講的是感情不是實力的時候，下場結局已經被注定了！話雖如此，不過兩者之間的確有相同之處，就是不需要問點解，愛你不愛你，什麼時候愛你變成恨你，主動分手也好被分手也好，沒有捨得不捨得，只能收拾心情瀟灑繼續向前走。偏偏很多人執迷不悔，要不自責要不質問，是否不夠好為什麼不愛我，真的夠戇居！

每一份工作都是一個發揮訓練自己的舞台，台上1分鐘台下10年功，既然選擇了上這個舞台，有沒有觀眾有沒有燈光有沒有光環也好，就應該悉力以赴，磨練打好自己的基本功，終究為的是增進精益自己，為自己爭取籌碼機會，有日發覺這個舞台太細了，不再適合自己了，使乜驚？真功夫真本事，天大地大，何愁沒有舞台可發揮？

自己就是自己的最佳啦啦隊，得到賞識是bonus，得不到的話，就要識得自省，拿出勇氣來面對現實事實。究竟是時不我與還是技不如人？低頭做事抬頭做人，周遭發生的變化，世界社會不斷的進步改變，必須非常努力，步步為營，瞻前顧後，即使不能走在時代尖端都不能讓自己落後。結局被淘汰，不關命運的事，是關自己的事。

居安思危，人無遠慮必有近憂，半部論語是否能夠治天下？當我有機會治天下的時候我應該會知。但兩幾句論語就足以指出問題癥結所在，就很值得大家好好參詳三思。

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