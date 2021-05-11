中國建築（3311）上周四起，日日回購，股數雖不多，亦有一定意義，就是公司估值偏低，預測PE只及往時平均的三成。

1）中建築現價5.74元，只及2015年15.56元的37％，但今年預測盈利72億元（港幣．下同），則較當年的41.5億元高出73%。

2）2020年，中建築營收624.6億元，微增1％；純利60.2億元，上升11％，EPS 1.19元。折算附屬公司的匯兑盈餘19.74億元（2019年：虧損2.57億元），並不列入計算EPS的賬目中，否則去年盈利增幅更大，而只反映在資產負債表上，令股東資金增長高過盈利增長。

3）2021年首季，中建築營收140億元，按年大增41％；經營純利24.1億元，亦按年大增40％。中建築是中國海外（688）旗下公司，大量工程來自同系公司，生意不愁，2021年盈利預測增長20%，至72億元，預測PE僅4倍，較6年平均12.6倍折讓近七成。

4）中建築今年預測PB 0.5倍，較6年平均1.35倍折讓63％。

股息率7.3厘

5）中建築去年每股派息0.36元，今年預測派發0.42元，股息率7.3傳，較6年平均高出3.1厘。

＊中建築現價5.74元，目標PE 5.5倍，目標價7.9元，潛在升幅38％。中銀國際睇10.58元，招商證券睇9.4元。

同場加映：4月16日於18.8元薦買白雲山藥業（874），昨收21.35元，累計升14％。公司上月尾宣佈，今年首季純利16.27億元人幣，按年大升37.5％，並已相等於去年全年的56％，勝預期。往績PE 10倍，今年預測8.2倍，較6年平均13.9倍折逾四成。目標價由24.4元上調至26.8元，潛在升幅26％。

4月28日於0.42元薦買易大宗（1733），昨收0.435元，較薦前升4％。有中國五礦做母企，市值僅13億元，有足夠條件養大，今年預測PE又低至2倍，PB 0.29倍，大超值。目標價重溫：0.68元，56％水位在後頭。

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