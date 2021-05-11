九龍倉（004）主席兼常務董事吳天海表示，年初山頂豪宅項目錄得多宗成交，惟其後市況已恢復平靜，不會因一時銷售表現理想而「飄飄然」，又相信豪宅市場有基本需求，在供應量不多的情況下，集團將採慢慢銷售的策略。

他補充，香港住屋需求高，惟供應量不足，若利率持續偏低、經濟逐步恢復及疫情緩和，預計樓市將健康發展。他又指，隨着內地項目的資金陸續回籠，集團將考慮增加於香港投資。

他指出，現時九倉的負債比率約10%至20%，即使升至30%仍是合理水平，同時關注現金流情況，認為有足夠空間投地，正研究競投本月截標的中環商業地皮。

對於政府有指不排除再推空置稅，吳認為，要視乎推出目的是增加稅收，抑或是讓市民更容易置業，如果是後者，則不應針對豪宅。他又稱，集團九龍塘龍翔道住宅項目今年推售的機會不大，因目前並非適當時機，要視乎工程進度及市場反應。

至於內地業務，吳表示，內地樓市限制多，如限樓政策等影響售樓速度，加上集團銷售規模細，內地土儲亦不多，預期有關收益將陸續減少。

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