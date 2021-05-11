本港豪宅「有價有市」，再有名人購置相關物業。信置（083）主席黃志祥妻子最新以1.038億元，購入山頂嘉樂園單位。

據土地註冊處資料，山頂甘道24號嘉樂園B座低層單位，實用面積2,448方呎，上月中連一個車位以1.038億元轉手，呎價約42,402元；登記買家為楊素瓊（Yeoh Saw Kheng），料為信置黃志祥妻子。資料顯示，楊氏是次入市需支付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主於1995年以1,420萬元買入上述單位，賬面賺8,960萬元離場，物業26年間升值達6.3倍。無獨有偶，「過江龍」黃志祥於山頂金馬麟山道持有大宅，有指曾設私人宴會招待官商界人士，是次購入的嘉樂園，與大宅相距不遠。

早於1964年已落成的嘉樂園，雖然樓齡已57年，卻吸引不少名人進駐，其中新世界（017）鄭家成妻子李倩琦上月底，則斥1.2億元購入同座中層單位，實用面積同為2,448方呎；以李氏買入價計算，上述楊素瓊最新購入價低約13.5%。

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