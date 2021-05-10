【本報訊】悶局下資金炒股不炒市，市場憧憬疫後經濟復蘇下驟現超級通脹，刺激資源股及大宗商品持續抽升，合奏出近年罕見的「商品大牛市」交響樂；多隻資源股兩周內已累升逾兩成。專家預期資源股炒風至少維持至今年第三季、甚至年底，其中最看好銅股走勢，「好似石油咁，所有產品都需要銅」。

市場預期聯儲局繼續放水，催谷經濟復蘇步伐，刺激大宗商品價格飈升。事實上，原材料如銅、鐵礦石等價格近月已多番破頂，資金愛屋及烏追入資源股。江銅（358）、五礦資源（1208）及中國鋁業（2600）均漲逾一成；中國有色礦業（1258）勁升22.7%；馬鞍山鋼鐵（323）飆14%至4.68元，5月至今累升26%。

三桶油股價造好，中海油（883）昨獲北水加持6億元，升4.6%至9.12元，成表現最好藍籌兼吸資王；中石油（857）及中石化 （386）各升4.5%及1.7%。神華（1088）亦揚6%，錄淨流入1.46億元。截至昨晚9時半，金價升至每盎斯1,840美元水平。

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目前情況如08年海嘯後

智易東方證券行政總裁藺常念直言，「現時絕對係商品大牛市，去年疫情抑壓消費，生意慘淡故減產，但隨着經濟復蘇，需求一下子爆發導致供不應求；商品、資源至少升多半年，供應才會追上。」他建議散戶買資源股，「買資源期貨係賺大錢但隨時輸身家，買股票穩陣啲。」

盈立證券研究部總監陳偉聰稱，「疫情變化、內地政策鏈調整下，價格或在第三季見頂回穩。」他指出現時商品大牛市類似2008年金融海嘯後的情況，「兩個時期共通點都係美金弱、政府推出大規模寬鬆政策，導致資金流入商品市場。」現時資金流入商品，主要由於美國未收水、內地經濟活動加速及鋼鐵限產令工業鏈緊張等。

盛寶金融高級市場分析師潘梓生指，通脹投資是今年大主題，「央行印錢後，市場料銀紙貶值，就炒高商品價格；央行一日有錢都唔會有通縮，炒風至少延續至年尾」，直至市場認為實體需求跟不上價格上行速度。

他預期銅股表現最好，主要由於新能源、電動車等需求較大，料供應短缺。

恒指昨高開低走，早段一度重上100天線（約28651點）及10天線（約28721點），午後回軟並曾挫157點至28453點全日低位；最終收報28595點，跌14點或0.1%。國企指數報10651點，插47點或0.5%。主板成交1,635億元。全日沽空金額約191.76億元，沽空比率11.73%。

北水連續三日錄淨流出，昨流出64.68億元。