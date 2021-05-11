數字人民幣有望幫助打擊違規資金流入樓市，這可能是在房地產交易中採用數字人民幣的一大有力理由。如果數字人民幣於2024年應用於深圳和上海等樓市過熱的城市中，到2030年，數字人民幣與新房銷售交易的佔比或達到60%。數字人民幣甚至可以用於香港的跨境房地產交易。

追踪可預防違規資金流入樓市

追踪資金流向可阻止購房者利用消費貸款或企業貸款來支付首付，這是監管機構自2018年以來一直在努力解決的問題。如果政府可以驗證購房者的資金來源，就可以防止購房者通過使用其他人的首套房配額來規避購房限制。更好地追踪資金流和房地產產權有助於未來實施房產稅；政府已在2021-25年的「十四五」規劃中表示將推進房地產稅立法。

數字人民幣或有助於監管跨境交易

在未來的跨境支付中採用數字人民幣可能有助於監測流入香港房地產市場的資金。過去10年，內地資金流入香港樓市是抬高香港房價的主要原因之一。根據中原地產的數據，香港非永久居民（須繳納買家印花稅）的住宅交易與住宅銷售總量的佔比從2019年的3.6%下滑至2020年的1.1%；而二手房平均售價則下降1.1%，為2008年以來首次同比下降。本次下跌可能主要由新冠疫情所致；香港往返內地口岸重新開放可能會吸引更多內地人在今年晚些時候重新回歸香港樓市。

試點目前的測試重點為小額交易

在房地產交易中使用數字人民幣可能需要約三年時間來推行。根據央行訊息，截至2020年10月，在三個一線城市、六個二線城市以及海南、北京附近的雄安區推出的數字人民幣試點，僅限於餐飲、交通、購物和支付等日常生活交易。隨着系統不斷成熟，在較高價值的房地產交易中採用數字人民幣可能尚需時日。

2030年年底前數字人民幣將持續推廣

到2030年，60%的新房交易可能會採用數字人民幣結算，而2024年數字人民幣可能開始用於房地產交易時該比例估計為1%。我們認為，深圳和上海將率先採用數字人民幣進行房地產交易。2025年，成都、蘇州、南京和杭州將加入；2026年將進一步推行至其他一線城市和較大型二線城市；2027年將推廣至所有二線城市，到2030年將覆蓋全國。2024年，試點城市可能會有15%的新房銷售使用數字人民幣交易，該比例到2026年將達到26%，2028年達到45%，2030年達到60%。

黃智亮

彭博行業研究亞太區房地產行業高級分析師

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