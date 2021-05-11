杭州野生動物世界早前發生3隻金錢豹「越獄」事件，園方更被指隱瞞事件。內地《新京報》報道，該園投資者是來自黑龍江齊齊哈爾市的雄鷹集團，通過龍暉集團間接持有杭州野生動物世界有限公司46%股權，而龍暉其中一間子公司龍暉藥業，卻是生產依托珍稀野生動物資源的中成藥廠，股東包括內地中醫藥龍頭上市公司片仔癀（滬：600436）。

杭州野生動物園背後企業為杭州野生動物世界有限公司，大股東是持有46%股權的龍暉集團，龍暉產業覆蓋植物園、馬戲團、動物繁育、動物管理服務、野生動物科研中心、海洋世界、房地產和醫藥等。在眾多子公司中，有一間持股33.3%、名為龍暉藥業有限公司的企業。

據龍暉藥業的官網介紹，聲稱公司是一間集藥用研發和高附加值藥品生產、銷售為一體的中港合資現代化製藥企業，依法研發珍稀野生動物資源，以藥用研究開發為先導，建設現代化製藥廠為生產基地，生產、銷售具有高技術含量，並具有自主知識產權的中成藥產品。另外，集團擁有獨家品種龜補腎口服液，亦提供安宮牛黃丸、西黃丸、鹿胎膏等傳統經典中成藥。

龍暉集團除持股杭州野生動物世界、龍暉藥業外，還投資了齊齊哈爾龍沙動植物園有限公司、三亞龍暉動物繁育有限公司、杭州龍暉保健品有限公司、杭州藍寶石馬戲團有限公司、富陽龍暉動物管理服務有限公司等。不過，龍暉保健品、藍寶石馬戲團及富陽龍暉動物管理均已注銷。

內地財經評論員吳曉波質疑，母公司表面打着保護野生動物園的旗號，實際上卻依賴野生動物做藥材買賣，懷疑背後有甚麼不法勾當。

目前「越獄」事件中，已捕獲2隻豹子，還剩1隻未被擒回。杭州市官方昨舉行發佈會，指園方承認豹子早於4月19日已逃離，但因擔心上報會影響五一假期入園的客流量，故禁止園內所有人對外警告。園方相關人員已被立案調查，公司法定代表人、總經理張德全等5人遭採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

片仔癀股價升1.17%，最新報339.2元人民幣。

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