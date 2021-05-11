又是一場小股災，面對這種小股災，不同人的反應相當兩極化。

有人會盡快賣掉近期升勢相當大的強勢股，也有人會趁強勢股股價出現調整而趁低買入。

賣掉升幅巨大的強勢股，自稱是鎖定利潤，以便將來股價再進一步下跌時買回，但是，事實證明這批人在股價再往下跌時，往往只會慶幸及向人炫耀自己在高價賣掉了。他們之所以賣股的原因就是不看好未來股價的走勢，因此股價下跌時很少會趁低買回，有時的確會趁低買一些，但也不是買回全部賣掉的股份，只是希望分段買回，再跌再買，但是，再跌就完全不敢再買了，所謂分段買回只是自己在騙自己。

面對這類的小股災，最重要的事應該是分析一下這場股災是不是衝着近期走勢不錯的強勢股而來，如果不是，就應該趁這場小股災增持強勢股。

近期的強勢股是甚麼？

恒指成份股中，近期的強勢股有中銀（2388）、恒生（011）這類本地銀行股，也有中電（002）、煤氣（003）這類本地公用股。中銀與恒生在炒加息概念，加息意味着息差擴大，利潤增加，而公用股則是小股災最佳的避險股。

另一個有趣的觀察是，新經濟股龍頭ATMXJ中，市值越大，抗跌力越強，ATMXJ中，騰訊（700）市值排第一，之後是阿里（9988）、美團（3690）、京東（9618）、小米（1810），我們觀察從年初至今，騰訊股價至今仍有小小的升幅，其餘4股調整幅度的確與其市值有關。

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