上一次提到NFT的熱潮升溫，最近Ebay開始考慮容許NFT在其平台上交易，NFT的應用變得愈來愈廣泛。早前美國郵政局夥拍CaseMail推出內儲郵件資料的NFT郵票；有一對新人以NFT作為「結婚戒指」；陳奐仁發行NFT新曲。NFT受到的關注與認受性在短短數月急劇上升，甚至反過來令大眾透過NFT更深入認識區塊鏈技術。

本文將帶各位認識NFT買賣的重點，不論對想投資、生產或收藏NFT的人士都有所幫助。在引人注目的巨額交投之外，鮮有人提及NFT的一些盲點。

首先，鑄造出NFT的人不一定是作品的創作者。現時的NFT技術沒有將鑄造者與作者劃上等號的能力。NFT只能證明上傳的檔案是獨一無二的，但這檔案本身是否真正的「原裝正貨」則無人可知。那是否代表NFT便毫無價值？顯然不是，NFT依然為作者提供額外的渠道發行作品，剔除不必要的中介與門檻如畫廊或拍賣行。NFT的出現只會擴闊藝術發展的空間，而不會收窄。因此，對於有意將自己現有的作品鑄造成NFT的人最重要的是搶先發行，技術日新月異，實在難以待摸清一切後才動手發行。若能把現有的作品搶先鑄造成NFT就能規避上述提到的一連串問題。

同理，投資與收藏NFT的人同樣需要留意該NFT的發佈者身份，現時在Twitter捜尋#NFTFraud會赫然發現不少創作者表示自己的作品被偷偷轉成NFT。因此，在有認受性的平台進行NFT買賣，如OpenSea及Nifty Gateway等，並清楚與其交易的對象屬比較明智的方法。

即使有平台認證作者都未必可以盡信，最直接的方法是在購買NFT前在作者的個人網站或社交平台查看是否有該NFT的相關連結。其次，現階段NFT技術仍處於萌發階段，並非所有NFT都有價有市，特別是一些乘炒風而起的NFT，難以預計短期波動。因此，投資者若要進行NFT交易最好理解該產品與作者的背景及其價值，亦應衡量個人承受風險能力。

筆者認為NFT比區塊鏈更容易入屋，涉及的範圍如遊戲、音樂、藝術畫作等都更靠近大眾。因此，隨NFT愈來愈受歡迎，以此形式發行的藝術買賣將會愈趨成熟和穩定，大眾更認識區塊鏈技術，NFT的投資泡沫自然會慢慢褪去。

加密高市場部蔡樂東

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

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