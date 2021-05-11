Zoom一項調查顯示，指三分之二的商務用戶希望未來能夠在虛擬和實體業務環境下營運，以在工作和生活之間取得平衡及提升靈活性。

調查指，大多數受訪者認為視訊通訊對於消除在疫情期間所產生的孤獨感和孤立感非常有效。以新加坡爲例，68％的受訪者同意在疫情下進行的虛擬和遙距活動有助他們與世界保持聯繫，57％的受訪者表示這些活動有助於改善情緒健康。

在疫情期間使用視訊會議進行授課的教育工作者中，大約有一半計劃結合實體和虛擬課堂的授課模式。但有部份國家，例如德國和英國，不少受訪者則較其他國家堅持面對面授課。

雖然有半數受訪者表示他們曾使用視訊會議進行醫療保健或遙距醫療預約（尤其是在美國的受訪者），但亦有不少受訪者更喜歡接受面對面診症，建立醫生和病人之間良好的互信關係。即使在疫情下，受訪者很熱衷於在網上進行大大少少的慶祝活動，但他們也紛紛表示更傾向面對面進行不同慶祝活動，例如生日、假日和婚禮等。

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