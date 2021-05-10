恒生科指昨收報7886點，處於去年11月中水平，本周有望靠穩，對於中長線投資者，現屬買入科技股時機，百融雲（6608）是其中之一。百融雲上市一個多月，招股價以上限價的31.80元上市 ，昨收報18.82元，跌逾四成，引起筆者關注。

年報顯示，截至去年12月底資產負債約12.75億元（人民幣．同下），配合集資淨額、可轉換優先股和股本會計入賬折合約48.49億港元，每股資產淨值折合為9.7902港元，市賬率為1.92倍，現價處於偏高水平。但可留意此乃系統開發及信息科技顧問的股份，與百融雲市值可比擬的同業港股有四隻，市值介乎104.04至244.66億元（百融雲則約94.01億元）。

按市值由大至小排序就是中國軟件（354）、新意網（1686）、中國民航信息網絡（696）和偉仕佳杰（856），相對市賬率為2.34、4.28、2.16和1.52倍，平均值為2.58倍，較百融雲的1.94倍為高。上述平均值相對百融雲的每股淨值為9.7902元，計出每股合理值為25.2元，較昨日收市價潛在升幅為34%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於17.08元或以下買入；保守者則可於15.18元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年，可看目標價為32至34元；止蝕位為買入價之下的20%。

聶振邦

獨立股評人

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