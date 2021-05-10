【本報訊】樓市交投暢旺，連帶豪宅市場亦有價有市。新地（016）旗下南區淺水灣道3號開售逾20年，上月突然上載樓書重推貨尾，刺激屋苑二手成交；其中最新有四房大宅以8,000萬元易手，再現屋苑歷史高位。

據土地註冊處資料，淺水灣道3號23樓B室，實用面積1,659方呎，屬四房一套間隔，新近以8,000萬元連雙車位轉手，呎價48,222元；打破8樓B室去年6月以呎價4.66萬元成交的新高紀錄。有指原業主為內地客，透過海外公司持有物業，2011年斥6,300萬元買入，持貨10年，賬面獲利1,700萬元或約27%。

值得留意的是，同層毗鄰A室由東亞（023）主席李國寶早於1997年、即項目開售時，斥5,157萬元購入；以最新成交價計，李氏所持有的單位逾23年間，至少升值2,843萬元或約55%。

另中原張偉光稱，東半山肇輝台8號高層E室，實用面積1,892平方呎，以4,300萬元易手，呎價22,727元。原業主2003年以1,278萬元買入單位，持貨18年，勁賺3,022萬元離場，升值逾兩倍。

天巒業主蝕300萬離場

曾有「鬼城」之稱的上水天巒再錄蝕讓，消息指納沙泰爾大道雙號屋，實用面積1,679方呎，以2,170萬元連租約易手，呎價12,924元。原業主早於2010年以2,361萬元一手買入，持貨11年賬面蝕191萬元；若計及買入單位的釐印費及地產代理佣金等開支，估計實蝕逾300萬元離場。