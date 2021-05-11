市區新盤戰況激烈，恒地（012）啟德The Henley過去周日銷情暢旺，引來同區貨尾推盤分一杯羹，會德豐地產Monaco最新推出壓軸30伙，折實平均呎價25,401元，比The Henley最新4號價單均價28,548元平12.4%，將於本周六以先到先得形式開售。

會德豐表示，Monaco推出至今累售354伙，佔可發售單位逾96%，套現逾43億元。項目今日盡推最後30伙，均為三房連儲物房間隔，實用面積678方呎，平均呎價31,553元，扣除最高19.5%折扣優惠後，折實平均呎價為25,401元。

而是此30伙最低售價及呎價單位為2A座3樓B室，售價為2,027.2萬元，扣除最高19.5%折扣優惠後，折實售價1,631.9萬，折實呎價為24,069元。

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