【本報訊】美團（3690）創辦人王興疑引詩《焚書坑》，被指暗諷中共，市場憂慮美團步阿里（9988）後塵遭全方位打壓，美團昨日曾跌約一成，收市插7%至262.8元，股價連跌九日之餘，亦跌穿上月配股價273.8元，其間市值蒸發1,500億元，令接貨的投資者不足一月即錄賬蝕。此外，美團昨日成交高達195億元，其中遭北水狂沽37.8億元，佔北水走資64.7億元中幾近六成。

曾參與認購美團的騰訊（700）處境亦難兄難弟，昨日股價一度跌穿上月大股東配售價595元，低見590元，惟最終險守595元收市，阿里則跌2%，收市報215.2元。在一眾科網巨頭損兵折將下，恒生科指昨跌0.86%，收7886點。

網民：膽子太大了

由上月至今，官媒連日點名痛批美團涉嫌壟斷，如「讓別人無路可選自己就無路可走！」美團股價亦隨着官方批評加劇而一路走低，至近日網上突然冒出王興上周於旗下社交平台「飯否」所提的《焚書坑》一詩，詩的本意是諷刺政權焚書坑儒也無阻被推翻的厄運。網民隨即解讀為王興對監管的反擊，更有人認為是影射領導人。網民形容他「膽子太大了，馬爸爸的前車之鑑看不到嗎？」

昨日王興再出新帖澄清，「阿里一直盯了京東，最後拼多多卻殺出來。美團外賣的對手看似是餓了麼，但顛覆外賣的，可能是還沒有發現的公司或模式」，指他原本的帖文是提醒自己，最危險的對手往往不是預料中的那些。美團回覆《蘋果》指，發帖的原因並非外界解讀如此，帖子含意是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。

拼多多早段挫逾11%

事實上，內地官方對美團的反壟斷調查尚未完結，但圍繞美團的壞消息接踵而來，除上述引詩《焚書坑》差點變成引火燒身外，上海市消保委昨日在官方微博稱，「五一」期間線上平台類消費爭議相對集中，昨日約見了美團及拼多多等商家，直斥其在消費者權益保護方面存在的突出問題。受事件影響，在美上市的拼多多早段大跌逾11%，見118.78美元。

資深基金經理溫鋼城指，美團有機會會被針對，而近日公司的確多話柄，「佢一家獨大，又俾人話冇幫員工買保險，估計要捱到6、7月」，短期若失守去年尾低位258元，下一步便看230元水平。不過他指美團養起大量基層員工，中共不會將整個美團推倒，最壞可能是王興要將公司股權出讓。

騰訊同樣受監管事件困擾，旗下手機管家「QQ微信保護」與其他83個手機App被點名違規收集使用個人訊息，需於即日起15個工作日內完成修正，逾期將依法予以處置。騰訊昨日雖然險守配售價，但有關其反壟斷的調查尚在進行，加上股價技術走勢差，投資者不宜低撈。