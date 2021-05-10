上星期所述，唐代以前算八字是以年柱的天干、地支及納音五行三個元素來算一個人，古稱三命，所以有算命書《三命通會》。在《李虛中命書》中也可以一窺其貌，書中上卷全是介紹六十甲子，把納音之性質納入其中。他談的四柱也與今天子平不同：「四柱者，胎、月、日、時。」胎是指胎元，今天八字有但少用。「年為本則日為主，月為使則時為輔。」「年為日之本，日為命主。」 由此可見，他也不是用單一天干以比對其他三柱，而是整體而論，所以單一定自己是某五行是有點以偏概全，所以看八字要全盤而看。不妨參考古人所說的年干支及納音此三命之算。

有人會覺得用年柱為基礎是匪夷所思，因為一年中有很多人出生，用年柱便算不準，年柱雖然一樣，但因為月、日、時柱不同，所以也有差別。 如果用日柱之天干作命，每十天便有同一個人有同一日干，每60天便有同一個人有同一日柱，其實情況也差不多。

今天因為不少藝人沒有公佈其出生時間，不少坊間大師也是用年、月、日三柱為藝人算命，只因數據不足，所以是間中有準，但因為紅鸞星是依年支而排，所以較容易定出藝人何時結婚等事。筆者所說，並非自創，是有經典可依的歷史實況。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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