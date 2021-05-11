疫情帶起在家工作（WFH）、網上服務等新常態，不少企業紛紛減少實體門店或寫字樓等租用面積，有業主不惜劈租留客。滙豐銀行（005）早前以最多七五折，續租麗新發展（488）旗下銅鑼灣廣場2期物業。

據土地註冊處資料，銅鑼灣廣場二期14樓全層，面積約7,500方呎，目前由滙豐承租作中小企中心，現有租約期由2018年11月初至今年10月底，期內租金為33萬元。集團早前為上述樓層提早續租4年，最新租約期由去年10月初至2024年9月底；租金方面，首年、即去年10月初至今年10底，每月租金維持33萬元，而隨後租期，月租則為24.75萬元，較原有租金大減約25%。

至於同由滙豐租用的21樓全層，面積同為7,500方呎，現時月租共約30.75萬元；最新則續約4年，當中大部份單位租金均由今年11月起，減約19.5%。

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