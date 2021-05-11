●舜宇光學科技（2382）公佈，上月手機鏡頭出貨量為1.23億件，按年增加11.3%；車載鏡頭出貨量為612.3萬件，按年升1.91倍，主要因爲公司車載鏡頭市場份額的上升，以及去年同期受海外疫情影響延遲發貨。手機攝像模組出貨量為6,341萬件，按年增加44.7%；顯微儀器出貨量為21,421件，按年增加57.8%。

●《明報》同系萬華媒體（426）發盈警，截至今年3月底虧損較去年約2,680萬，按年收窄約35%至40%。今年錄得有一次性租賃修改收益及政府補貼之其他收入和收益合計910萬元，以及錄得一次性項目之虧損1,700萬元，按年升介乎約55%至60%，主要因病毒疫情使香港經濟持續收縮，因而導致集團之廣告收入減少。

●遠洋集團（3377）公佈，今年4月協議銷售額為約95億元（人民幣，下同），按年增長18.3%；協議銷售樓面面積為約50.62萬平方米；協議銷售均價為每平方米約1.88萬元。

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