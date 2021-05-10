數字人民幣有望幫助打擊違規資金流入樓市，這可能是在房地產交易中採用數字人民幣的一大有力理由。如果數字人民幣於2024年應用於深圳和上海等樓市過熱的城市中，到2030年，數字人民幣與新房銷售交易的佔比或達到60%。數字人民幣甚至可以用於香港的跨境房地產交易。

追蹤資金流向可阻止購房者利用消費貸款或企業貸款來支付首付，這是監管機構自2018年以來一直在努力解決的問題。如果政府可以驗證購房者的資金來源，就可以防止購房者通過使用其他人的首套房配額來規避購房限制。

在未來的跨境支付中採用數字人民幣可能有助於監測流入香港房地產市場的資金。過去10年，內地資金流入香港樓市是抬高香港房價的主要原因之一。近一年由於新冠疫情，內地買家未能來港，但當口岸重新開放，可能會吸引更多內地人在今年晚些時候重新回歸香港樓市。

到2030年，60%的新房交易可能會採用數字人民幣結算，而2024年數字人民幣可能開始用於房地產交易時該比例估計為1%。我們認為，深圳和上海將率先採用數字人民幣進行房地產交易。2025年，成都、蘇州、南京和杭州將加入；2027年將推廣至所有二線城市，到2030年將覆蓋全國。2024年，試點城市可能會有15%的新房銷售使用數字人民幣交易，該比例到2026年將達到26%，2028年達到45%，2030年達到60%。

黃智亮 彭博行業研究

亞太區房地產行業高級分析師