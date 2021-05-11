特約報道︱數香港人移民的熱門國家，澳洲向來是首選，當地氣候宜人、教育、醫療資源豐富、宜居的城市亦多，無論退休或子女成長都合適。不過如何選擇落腳點，就要做不少功課，住屋、交通、校網、工作機會等都要考慮。仍然心大心細的話，可以聽聽專家意見，全澳洲最大地產代理商將舉辦講座，為一眾有意移民澳洲的人士、甚至已經手持簽證但仍未決定落腳點的大家搵啱方向，上月聯展反應熱烈，詢眾要求加開一場。想移民贏在起跑線，更易融入當地生活，就不能錯過。

五大城市樓價升幅強勢 低息、低成本入市時機

有意於澳洲物業，自然要留意當地樓市的最新狀況。全球各地的疫苗接種計劃都已展開，不少預測都期望第二季經濟增長續漸回升，其中澳洲樓價就已升穿2017年的高位，瑞銀（UBS）更預測今年澳洲樓價升幅將達15%。根據CoreLogic 4月最新數據顯示，澳洲所有城市的樓價均錄得增長。目前澳洲政府的量化寬鬆政策，令市場資金充裕，各州均亦推出首次置業的優惠政策，以及包括持續處於0.1厘低息環境，投資者可以較低的借貸成本入場，移民客想上車亦大大受惠。

移民澳洲第一件事自然是住屋，有瓦遮頭才能落地生根。展會以聯排別墅為主，聯排別墅在澳洲當地非常搶手，一盤難求，無論是自住或投資保值都是首選。展會更精選了全澳多個超抵買聯排別墅屋苑，提供3房或以上選擇，入場首期低至$32萬港幣起，呎價$2,000港幣起。上次展會反應熱烈，不少樓盤已售罄，代理商亦收到投資者查詢，加入了全新的獨家精選單位。包括悉尼北岸的全新聯排別墅，座落優質校網，海外獨家12套發售；墨爾本Monsash大學區搶手屋苑，媲美名人聚居的「康樂園」；布里斯本市中心5公里大型聯排別墅屋苑，限量9套海外獨家發售，3房入場價只需$65萬澳幣起。多個地區、多種戶型，一次過睇晒！

展會當日將一次過介紹悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯五大城市，而且透過該公司在澳洲過千間分行，想在澳洲任何地區落腳都無問題，會為你配對最適合的樓盤、分享當地人先知的最新動態。

澳洲政府過去一年推出多項樓市刺激措施，協助首次置業人士上車，不僅成功支撐起澳洲地產市場，樓價甚至升穿疫情前的水平。當地疫情至今放盤瀏覽量倍增，澳洲物業待售時間史上最短。樓市回復暢旺，0.1厘的低息環境，利好香港投資者入市，是贏盡匯率、樓價的黃金時機。如果已準備好簽證，但對於落腳點未有頭緒，可以參加移民澳洲「自住樓」全攻略免費講座。全面分析五大城市樓市趨勢與最新市場動態，到底哪個城市適合自己和家人？想尋覓最接近香港生活方式的地方? 邊區校網靚多香港人住?邊區物業最保值?華人區在哪裡?發展商上次同類展會大獲好評，吸引不少有自住需求的用家、三代同堂客戶，更有聯排別墅即日被搶購一空，大家要把握機會報名了解更多。

展銷會日期：5月15至16日（星期六至日）11 - 7pm

移民澳洲「自住樓」全攻略講座：5月15至16日（星期六至日）1pm／4pm（每天兩場）

地點：銅鑼灣柏寧酒店 26樓 藝軒

查詢電話：2376 1088

登記網址：https://bit.ly/33n2jUT

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