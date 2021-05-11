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商品交易所出手阻鐵礦石炒風 期貨價回落

40分鐘前
大連商品交易所警告市場風險，將強化日常監管。
(REUTERS)

大宗商品價格熱炒，大連商品交易所終出手警告風險，嚴肅查處各類違規行為，以維護市場秩序。鐵礦石期貨在創歷史新高後，今日價格出現回落。

中國的鐵礦石期貨昨日有8張合約漲停，今日大連商品交易所以將漲跌停板幅度和交易保證金水平相應提高，保證金水平提高至15%，漲跌停板幅度提高至13%；而上海期貨交易所亦上調了部份鋼材合約，如螺紋鋼、熱軋捲板的交易手續費。

受全球供求波動影響，中國鐵礦石期貨昨日早盤已漲停，多項期貨打破歷史高位紀錄。雖然中國政府定下了減碳排放目前，有意控制行業產能，但中國鋼鐵廠仍在不斷增產，利潤率大增令生產商可繼續投入生產。

不過，各交易所連番出手後，勢加強日常交易監管，鐵礦石期貨亦有所回落，大連鐵礦石今日下跌3.4%至每噸1,281元人民幣，新加坡鐵礦石期貨下跌3.7%至每噸214.10美元。

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