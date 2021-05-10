英國《經濟學人》指台灣「地表最危」，G7外長會議首次公開提及台海問題，並支持台灣「有意義參與世界衞生組織」。然後，協商7年的歐中投資協議暫停，法國國會也通過史上首次支持台灣參與國際組織決議文，0票反對。歐洲終於擺出姿態，全球聚焦台灣。歐洲已選邊站？

兩個重點睇明白，國防，貿易。德國國防部長卡倫鮑爾講得好白：冇美國，歐洲安全根本不可能。德國與日本同為二戰戰敗國，但對國防的態度，德國想將國防預算提升至佔GDP 2%亦步履維艱。卡倫鮑爾指德國現處位置非常舒適，被一個基本無甚敵意的世界包圍。直至近年驚覺新威脅出現，要扭轉過去安逸的安排，仍需時間。如此便道出兩個問題，德國國防依賴美國，冇可能不站在美國一邊，但要在國際上作更多貢獻，仍力不從心。放諸歐洲列國，問題亦相近。

歐洲最大的貿易夥伴過去係美國，直至去年，歐中雙邊貿易達到5,860億（歐元．下同），超過歐美之間5,550億，中國首次成為歐盟最大貿易夥伴。就算係因為去年疫情成此特例，中國為歐洲貿易夥伴亦舉足輕重。

全球聚焦台海問題

所以近年經常見一個現象，歐盟有時硬一下，轉個頭德國就軟。如歐盟副主席約瑟．博雷利話，面對共產主義政權時，歐洲國家不再「天真」，德國外長馬斯則話同中國脫鈎係走錯路。

德國作為歐洲最強經濟體，原本最有牙力統合歐洲列國一爭朝夕。但戰敗國地位有太多掣肘，只有從實際考量。是以近期歐美就台灣問題擺出的姿態實為危險信號。一旦台海發生戰爭，難道可寄望歐洲予以軍援？台灣長榮貨輪堵蘇彝士運河一事已測試出，美國航母亦可被卡在地中海，要改道兜非洲好望角就會延誤，遲幾多日都已被估算。

前美國國家安全顧問麥馬斯特指台海處於極度危險時刻，前美國印太司令戴維森指中國可能在6年內進犯台灣，美日聯合聲明52年來再次提及台灣，G7首次強調台海和平……將全球焦點聚於台海，原因只有一個，就係由特朗普同中共交手開始，西方國家終於再次明白中共係擅於玩奇襲。引來全球聚焦，係為減少被奇襲的機會。歐洲仍需時間整合，姿態，係用嚟拖延等待時勢有變，但亦暴露了頃刻間並無實際可馳援之處。真正能起作用者，唯俄羅斯。夜深鶴透秋光碧，萬里西風一劍寒。

待續

Mr. Tregunter