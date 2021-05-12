朋友睇中觀塘凱源工業大廈，見到呎價比同樣在開源道的開聯工業中心平約兩成，幾乎諗都唔諗就想買入一個單位。我跟他說，這幢工廈是我見過開源道最凶的工廈，大廈低層有單位燒炭，中層有單位吊頸，天台有空中飛人。迷信的人說不吉利，持貨的人說你不要說出來。另外，附近成運工業大廈、觀塘工業中心都是有多於1宗凶案的工廈。

老實講，香港地又有邊度係無死過人喎！而作為一個真正的投資者又點會怕鬼，怕的是冧價、蝕讓、銀行唔借錢。凶廈和凶宅一樣，不少銀行對於極凶的肇事單位，不論住宅或工廈都借唔足。你會話，買工廈已經畀到5至6成首期，借得4至5成都借唔足？係呀。當然死得無咁凶，或同層或樓上樓下的自殺單位都可能唔使點打折或借足。但死得怨死得慘死正在單位等極凶廈，莫說按揭打折，甚至乎是一個崩都唔借。荃灣Dan6「石棺藏屍」單位，土地註冊處資料顯示，單位在2019年以178萬元易手，資料沒有顯示新買家有承造按揭。而在下曾經接觸一個自殺單位，買家信貸記錄良好，已經可以支付5成首期，但按揭卻要打6折，令他覺得幾乎要一筆過支付買入一個工廈單位，最終轉買另一件貨。

坊間未見有一些像凶宅一樣有系統的凶廈網，往往是網上搜尋或靠經紀，有時候借按揭時才獲悉借唔足或借唔到。朋友就問，他睇中單位位於凱源工業大廈X樓。我笑而不語。

小師兄

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