香港即將首次向市民派發消費券，雖然細則仍未敲定，但相信會維持分期派發5,000元。對比鄰近地區澳門及台灣，兩地已不止一次推出消費券計劃，而且汲取過往派發經驗，最新一輪分別引入「立減額」、並要先出錢購買消費券，誘導更多消費，而且涵蓋18歲以下市民。有學者認為，港消費券覆蓋面不及澳、台，香港消費券最終對拉動經濟的效益有限。

財政司司長陳茂波最初提到推行消費券的目的，是為本地經濟體系注入消費力，讓其在體系內流轉，發揮 「乘數效應」（multiplier effect），但亦承認會同時出現「替代效應」（substitution effect）令效果減弱。

所謂「乘數效應」，即由政府補貼，在經濟中流轉下，達致最終收入可以倍數增加。假設政府先拋磚引玉派發5,000元，經濟受刺激下，該5,000元政府開支最終可以引發經濟增長（GDP）增加1萬元，乘數效應便是兩倍。不過，「乘數效應」事實上會被「替代效應」減弱，即部分人會用5,000元消費券取代現金，作為日常開支，最終並未增加額外消費。

上述情況正是澳門及台灣推出初版消費券時的經驗，故此兩地新計劃除了防止市民套現外，亦引入不同新玩法，並非如香港般單純派錢。

台灣消費券不如預期 新版「三倍券」要出錢購買

台灣早在2009年已推出消費券應對經濟衰退，當年向市民派發3,600元新台幣，做法與香港相似。不過，事後政府報告顯示，消費券可提升經濟成長率0.28至0.43個百分點，並未達到原先預期的0.66％。

汲取過往派發經驗，台灣去年七月推出的「振興三倍券」做法大有不同。市民要先自付1,000元新台幣，才能購買3,000元新台幣券，以達到「乘數效果」。即市民付出1,000元，政府付出2,000元，但就可以創造出3,000元的消費額。

澳門推75折立減額

至於澳門第一年推出的消費卡，做法亦與香港相似，而今年新版除了每人獲發5,000澳門元啟動金外，另外加入3,000澳門元的75折立減額，鼓勵市民自付部分消費。

簡單舉例，假設購買400元貨品，可獲75折先從立減額扣減100元，剩餘300元可在啟動金扣除。如果啟動金用完而立減額仍然有剩餘，則可自行充值以繼續享有75折，直至立減額完用為止，誘發市民繼續自資充值消費。

澳門議員林玉鳳指，總括第一年派發消費卡的成績，最終乘數效應僅1.28至1.32倍。簡單而言，市民為取得100元補貼，只肯多付28至32元，相信與政府目標有所差距。故此，新版加入立減額，希望鼓勵市民自己充值，預期能夠將乘數效應進一步拉高。

她又分享上期經驗指，雖然套現情況不普遍，但的確有人會進行 「假消費」，例如購買貨品後退貨，變相從商戶中套現。不過，她認為與當時疫情相對嚴重有關，由於市民能夠外出購物的選擇不多，故消費卡的吸引力有限，但今期相信大部分人都希望消費，對套現問題不太擔心。

學者：對香港經濟效益有限

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，無論是哪一種消費券做法，經濟效益高低最終與補貼金額有關，例如香港每人僅獲發5,000元，而澳門則至少有8,000澳門元，另加潛在充值額。而要令消費券發揮最大效用，亦取決於是否方便易用，例如是否分五期限制消費額，以及商戶覆蓋面是否廣泛等。

總括而言，由於香港版本最終補貼金額只有5,000元，他相信實際經濟效益有限，直言最大得益僅 「促進電子支付」，但相信市民會對此歡迎。

城市大學經濟及金融系客座助理教授曾國平亦指，消費券籌備已久，待暑假推出時經濟狀況或已好轉，變相市民無需靠消費券應付開支，導致最終「乘數效應」低於預期。 「之前好多人開唔到工，估計政府防疫措施會越放越鬆、經濟會越來越好，最近失業率亦低返，去到派個刻可能已經唔係咁多人需要（消費券），失去最終原意。」

他又提到，其他地區的消費券惠及18歲以下市民，而年輕一群由於不會將消費額儲起，對拉動經濟的效益更高，惟港府「可能好唔信任年輕人」，令消費券覆蓋面有限，估計經濟效益會低於於期。

營辦商難阻市民消費後轉售套現

事實上，為提高消費券效用，港府亦一直與4間營辦商商討防止套現、用消費券購買產品後退貨等情況，惟需要時間商討安排。

有分析指出，若按常理，消費者退貨，一般由商戶收貨，並會以原本支付方法「原路折返」退款，「信用卡畀就退返信用卡」，基本上不能套現，惟消費券安排暫時未明。他另指，營辦商難以阻止及杜絕市民消費後在其他平台轉售產品套利。

有業界人士直言，營辦商技術上可配合堵塞部份「漏洞」，例如可按商戶編號（Merchant ID）列出接受消費券的商戶名單，或者可以在POS機預先設定將個別產品列作消費券不適用範圍，惟涉及時間成本。

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