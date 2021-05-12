新世界系再有人事變動。新世界百貨（825）公佈，鄭家純因決定投放更多時間於其他業務，已辭任集團董事會主席及非執行董事，已確認與董事會並無意見分歧；同時執董鄭志剛獲委任為主席，並調任為非執行董事，於明日（13日）起生效。

集團表示，對於鄭家純於出任非執行董事及主席期間對作出的寶貴貢獻深表謝意，已確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉與其辭任有關的任何其他事項需知會股東。鄭家純現為新世界（017）及新創建（659）的董事會主席。

集團同時公佈，趙慧嫻已獲委任為非執行董事；執行董事及首席執行官張輝熱先生將調任聯席首席執行官，並留任為執行董事；謝惠芳獲委任為執行董事及聯席首席執行官；鄭志剛將不再擔任執行委員會主席及提名委員會成員，其職位由張輝熱接任。

趙慧嫻是新世界發展執行董事及人力資源高級總監，據公告，其董事袍金為每年10萬元；張輝熱的董事袍金為每年15萬元，以及擔任各項職務而獲取酬金包括每月薪金7.8萬元另加酌情性質的績效奬金；謝惠芳的董事袍金為每年15萬元，以及擔任各項職務而獲取酬金包括每月稅前薪金36萬元人民幣，另加酌情性質的績效奬金，將均參考集團職務、責任及薪酬政策而釐定。

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