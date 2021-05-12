按揭證券公司公佈去年業績，錄得除稅後虧損3.62億元，上年同期錄得稅後溢利3.17億元。該公司解釋，盈利下跌主要由於按揭保險新取用貸款大增，而引致即時入賬的佣金支出上升，然而保費收入則需根據保單的相關貸款風險按年攤分入帳。按證除成立首年（1997年）錄得虧損外，每年全年業績均錄得盈利。

若撇除按保相關貸款風險按年攤分入帳，及年金公司的會計虧損，按證去年經調整的則錄3.76億元除稅後溢利。截至去年底止，資本充足率處於37.3%，較去年底30.2%上升，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。

按證指，雖然年金公司錄得會計虧損，其於去年底的內含價值約為54億港元，包括權益總額41億元和預期將來利潤的現值13億元，長遠而言反映年金業務可持續發展。

期內，按證購入總值13億元的貸款資產，按年少約三成，以及中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」總值376億元的貸款。截至去年底，貸款組合的未償還本金餘額為431億港元，上年同期僅69億元，按年升逾5倍。

按保方面，新取用貸款額為983億元，按年升近2倍，當中86%的新取用貸款（以貸款額計） 用於二手市場物業。

年金方面，去年共批出2,606 張保單，按年升19%；總保費金額約25億元，平均保費金額為97.4萬元，按年升31%。

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