佐丹奴盈喜以外的催化劑

佐丹奴（709）日前發盈喜，基於截至3月底首季的數據初步評估，以及董事會目前可獲得的信息，預計截至6月底的中期業績可錄得盈利，扭轉去年同期蝕1.75億元的虧損局面。

盈喜原因包括︰1. 線下銷售在疫後恢復，特別是中國大陸及台灣；2. 東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會市場的銷售業績呈上升趨勢；3. 線上銷售增加；4. 租賃業主提供租金優惠。除了第4點屬一次性外，其餘3項都是核心增長，為有份量的盈喜通告。

盈喜一出股價裂口踢高，昨日大跌市下反破位，買盤為何那麼強勁？除上述理由外，還有幾個炒作點子。第一，派息一向慷慨，現價股息率五厘幾，績優後派息有望提升；第二，政府消費券最快在暑假派發，唔知有幾多人會拎嚟買佐丹奴，但炒咗先講；第三，大股東乃新世界家族，雖然未必會賣盤，但與系內公司的合作，也有憧憬空間。以不跌穿1.66元作前提入場炒作，博高處未算高。

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略