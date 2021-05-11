編輯開題「美國具備加息條件？」有無條件加是一回事，實際上加不加則另回事。有無條件的「條件」也可有兩個角度演繹：一是政策基礎有無條件，即是否符合通脹、就業等儲局目標；二是客觀環境有無條件，即若始加後會否導致經濟、市場等出大亂。其實舉凡所有命題，只要如斯拆解得清晰，打後回答的思路就會理順，容易得多了。

先答首問。儲局的目標清晰不過：穩定物價和全民就業（maximum employment）。何謂全民就業，可從當局每逢3、6、9、12月出的長線經濟預測中找線索。最近所見，預測的長線失業率中位值4.0%，區間（range）3.5%至4.5%，失業率一天未進此區間，看來當局也認為未全民就業，仍未想加息。不過，當然也要連通脹升這因素一齊秤。

再看當局對今年PCE通脹的看法：今年的區間為2.1%至2.6%。最新數字2.3%，而4、5月的應有相當明顯的低基數效應，故當局未必在見到6月通脹數據前有所反應；6月數字要7月底才公佈。斷估4、5月數字隨時「坐四望五」，關鍵是基數效應過後，6月會否見三字。若然6月的仍續於四、五高企甚至續升，恐怕加息日子要急提早了。

第二是客觀環境是否容許加息。由於貨幣政策由行動到見效一般需時一、兩年的，故即使現始加息，最快亦明年後期才見效果。以目前失業率的跌速，要見全民就業上限4.5%，一、兩年實足夠有餘，快則大半年都到。今次失業率跌得遠較海嘯後快的原因，是今次不如上次般整體需求出事，而是整體供應人為受制。故一放寬便火速正常化。

客觀環境上，市場又能否承受到呢？其實股市大方向主要取決於經濟增長大方向。數年前曾嘗收水風波，但影響短。現在美股無疑偏高，當局只怕一聲收水便藉此轉熊。然則當局忘記了，孰牛孰熊，始終取決於經濟而非政策方向。是故加息條件肯定有的，只是不敢做矣。

羅家聰

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