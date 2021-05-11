由財政預算案公佈至今兩個半月，消費券細節尚未確定。日前財政司司長陳茂波改口指，𠵱家政府唔再分五期派發喇，但又唔可以一次過派發。咁究竟會（1）分兩月、（2）分三個月、（3）分四個月，定（4）以上皆不是呢？波叔仲未答到。有曾與政府交流意見嘅零售及餐飲業界人士就覺得，司長今鋪「諗多咗」，改來改去意義不大。

政府點解改口，唔再分5期派？消息人士透露，這是部份議員的主意，期數分少啲，每期派發金額大咗，銷售貴價貨品或服務嘅公司都可以得益。呢個說法亦得到波叔認證，話期數壓縮可以讓市民購買較高價嘅電器之類。

消息人士突然突破盲腸：「想人買貴嘢，一次過派5,000蚊咪得囉？我都係咁畀建議政府。你一次過派，啲人鍾意點用就點用啦，貴又得平又得。反而你照舊分五期，每期1,000蚊，假設啲人想買2,000蚊嘢，可能啲人仲會自己使多1,000蚊添，咁先有個效果呀嘛。𠵱家每期派嘅錢多咗，其實啲人唔使用自己錢可能已經買到貴嘢，你引唔到啲人使凸嗰5,000蚊，咁有咩用？」聽到我𢱑晒頭。

（政府話唔會一次過派喎……）消息人士長嘆一聲：「唉！佢冇講點解，我都唔係好了解司長嘅思路，可能佢諗多咗。」

政府左度右度之際，剛公佈的本港3月零售數據表現之中，百貨公司及藥妝行業可謂自由行退潮後裸泳的零售類別，前者一年前銷貨值跌43.3%，後者跌64%；一年後基數低到一個點，都只係分別反彈2.2%及升18%，明顯遜於其他零售類別。被問到消費券使用期限能否延長至明年農曆新年，波叔續賣關子話「有得諗」，市民收到錢後用喺邊冇人知，但政府再係咁諗來諗去，恐怕商家們諗都唔使諗點吸金已支持唔住。

商飛人