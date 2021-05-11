【本報訊】大宗商品價格急漲，內地生產者價格指數（PPI）創三年半最大漲幅；加上美國亦有調查顯示通脹或升至預期以上，觸發市場憂慮環球通脹，聯儲局會提前加息，釀成全球股市「見紅」，歐、美、亞太區股市全線大跌，恒指亦一度失守28000水平，「ATM」齊見三個月低位。

內地國統局公佈4月數據，衡量工業品出廠價格指標PPI，4月同比漲6.8%，勝預期6.5%，為2017年10月以來最大月度漲幅；追蹤一籃子商品和服務價格的通脹指標，消費者價格指數（CPI）同比上漲0.9%，漲幅創七個月新高。瑞銀（UBS）經濟學家張寧向《華爾街日報》稱，如果中國生產商的議價能力強，那麼中國產品價格的上漲就有一定的可能性會波及全球通脹。

美10年期債息重回1.6厘

紐約聯儲銀行4月調查顯示，美國消費者預期一年後通脹升至3.4%，是2013年9月以來最高。美國10年期債息馬上重回1.6厘，高見1.609厘，升了3個基點。投資者預期通脹、加息期來臨，迅速作出反應。由於加息將降低大部份公司的估值，尤其是科技股，無實物資產作「後盾」，在計算估值時往往對利率的變化更敏感。

除內地A股市場外，環球股市昨日均見紅，日、台股市跌逾3%，南韓、澳洲股市亦跌逾1%，歐洲三大指數德國DAX、巴黎CAC、富時100均跌逾2%。美國的科技股周一急挫跌2.55%，更拖累道指高位回落，昨晚早段跌勢亦未停。恒指昨日亦裂口低開309點，最多曾插684點低見27910點，失守28000關口，收報28013點，跌581點或2%。於大跌市間成交按日增一成半，至1,887億元，並為三星期以來最高。下跌股份比例73%；上升股份比例27%。

科技股重災 快手見新低

科技股為重災區，嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）及百度（9888）創本港上市新低，分別插7.4%、5.3%及3.5%，騰訊（700）、阿里（9988）、小米（1810）及京東（9618）亦分別跌1.8%、3.5%、2.4%及5.2%。其中美團被上海消保委指出三大問題，包括取消定單引發的退款問題、定送餐及生鮮蔬菜配送不履約、以及網頁誤導消費者，昨再挫5.3%，連跌十日累插20.4%。美團現調整了其配送規則，近距離高客單價的商家抽成明顯降低，而遠距離低客單外賣的抽成明顯提高，甚至超過了90%。

以立投資董事總經理林少陽指，市場認為耶倫、鮑威爾稱不必加息，但口風可以隨時基於數據改變，而大家都見到商品價格的升幅有多大，除了石油以外，不少都創下歷史高位。他認為美股很可能需要再調整，而港股自2月已開始回調，如微盟（2013）已較高位回落近六成，故今輪加息憂慮反應會較美股細。