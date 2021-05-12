●中國寧夏及青海地產商中億基業已遞交上市申請，擬於主板上市，國泰君安為保薦人。中億基業截至2021年3月31日，擁有30個處於不同發展階段的物業開發項目，應佔總建築面積約651.7萬平方米。

中億於2017年建立中房萬科實業，作為與萬科集團戰略合作的平台，分別各持股40%。截至2021年3月31日，中房萬科實業擁有總建築面積為339萬平方米的11個開發項目，包括2個城市。該公司指，與萬科的業務夥伴關係將繼續在未來發展中發揮寶貴作用。

中億去年收入56.4億元（人民幣，下同），按年升1.65倍；賺8.43億元，按年升64%。該公司集資所得擬用於為現有項目的建設提供資金；土地收購及償還項目開發的部分借款。中億2018至20年已派付1.55億元作股息。

中億今年初引入獨立投資者Yang Hawk Ying入股，涉資835萬元人民幣，持股0.13%。中億稱，Yang Hawk Ying是一名企業家，於美國多個行業擁有數年經驗， 其中包括保健品、電信及教育，亦有於中國及美國的個人房地產投資經驗。

●內地富豪劉永好家族旗下的物管股新希望服務（3658）今天次日招股，孖展反應仍慢熱，5間券商累計為其借出約2.4億元孖展額，相當於公開發售集資額9,400萬元計，超購1.5倍。

新希望服務將於周五（14日）截止公開招股。

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