滙豐及尼爾森（香港）有限公司調查發現，逾8成受訪的大灣區內地投資者表示有意透過快將推出的「理財通」投資香港。

調查亦顯示約3分2受訪者表示對香港的市場前景感到樂觀，七成人打算增加在港資產配置比重。

這項網上調查於2020年第4季進行，訪問了1,606名已經持有或打算在未來12個月投資香港的金融產品，並居住在大灣區9個內地城市的居民。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，調查結果顯示大灣區南向投資者對「理財通」興趣濃厚。廣東擁有千萬元以上資產的家庭達29萬戶，是內地最富裕的地區之一，，待「理財通」啟動後，香港金融機構可以協助南向投資者進行更多元化的資產配置，把握國際市場的財富機遇。

調查顯示，67%受訪者表示來港投資的最大目是累積財富、其次是為退休作準備（44%）及為子女的未來教育預留資金（42%）。已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎的產品包括基金（38%）和股票（37%）。

此外，受訪者普遍（65%）希望進一步分散在港的投資產品類別。差不多所有認識金融科技及環境、社會及管治的受訪者認為這些概念具吸引力。

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