2008年金融海嘯時，時任聯儲局主席伯南克表示次按問題可控。2019年美國回購利率飆升，聯儲局主席鮑威爾表示回購利率問題可控。 2021年，鮑威爾再度認為通脹問題可控、只是暫時性現象。

4月議息會議後的記者會上，當被問到通脹觀點時，鮑威爾一律以「暫時性」一詞作回應，儼如一部錄音機。在大量印鈔的背景下，債息及商品價格已大幅上升，聯儲局對於通脹問題不單詞窮，而且還技窮。

新債王岡拉克認為聯儲局完全是亂估一通。我卻認為鮑威爾正盡可能將加息拖到下一任，在任內餘下時間都不作為，畢竟無人希望親手篤爆泡沫。外國央行已淨賣出美國國債多年，最近幾個季度更加快賣出，國內買家卻未有賣出，同時亦未有增加持倉。大量吸納美債供應只剩下聯儲局。如果美債是一個自由市場，沒有央行干預（沒有QE），美債收益率必然會大幅高於當前水平。

今個業績期的焦點是多家消費品公司宣佈加價。可口可樂公佈季度業績時指，由於原材料價格上升，該公司打算提高售價；而可樂對上一次提價已是三年前。日用品巨頭寶潔亦宣佈由今年9月起開始提高一系列產品價格。紙製品商金佰利亦表示將從6月底起調高旗下紙巾產品價格。荷美爾、斯味可等食品公司亦因應谷物價格上升而宣佈加價。

「加價潮」顯然非偶然，原材料、運輸、勞動力都是通脹加速的催化劑，消費品價格上升只是整個加價潮的最後一環。玉米、小麥、大豆等農產品價格均升至多年高位，帶動彭博農產品價格升至2013年以來最高水平。另外，在拜登公佈二萬億美元基建計劃後，銅、鋁、鋼鐵價格及相關股票價格爆升，這還會是暫時性現象？可樂、寶潔等全球性企業宣佈加價，難道隔一段時間後便會減價？

還有另一要素導致CPI即將起飛—低基數效應。美國CPI去年4月起跌至低於1%水平，在5月12日公佈的CPI數據將會受低基數效應而大幅推高，往後幾個月的CPI同樣如此。屆時美債債息的升勢將會再現，並將升穿1.8%水平。當整個第二季度CPI低基數效應過去，但通脹指標仍然高企時，聯儲局或最快於8月Jackson Hole會議上宣佈縮減買債及退出QE路線圖。

受退出QE刺激，債息或進一步上升，直到升至2.25%時聯儲局或會出手干預避免債市失控，但同時可能宣佈加息前瞻性指引，並於2022年進行。

FSM投資組合管理及研究部總監 沈家麟

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