【本報訊】美國科技股受通脹及加息壓力影響，近日股價大幅回調。其中，有「科技股女股神」之稱的方舟投資（Ark Invest）創辦人Cathie Wood旗下多隻基金表現遜於同業，方舟旗艦方舟創新ETF（ARK Innovation ETF，ARKK）股價已較高位跌超過36%，接近半年低位。根據近日倉位顯示，其沽出約三分之二蘋果持倉，涉資近4億港元。

根據資料顯示，方舟系僅有ARK金融科技創新ETF（ARK Fintech Innovation ETF）持有蘋果股份。其於上周一仍持有近60萬股蘋果股份，但在上周之間，其持股已降至約20萬股，僅為上周的三分一，以蘋果周一收市價126.85美元計算，涉資5,050萬美元。此外，方舟系近日也減持百度、有涉足虛擬幣交易業務所的洲際交易所、網上物業交易平台Opendoor、太空概念股維珍銀河，以及近日因晶片不足需要減產遊戲機Switch的任天堂。

增持虛幣交易所Coinbase

不過，方舟系於前晚卻增持虛擬貨幣交易所Coinbase、雲服務概念股Palantir及Twilio、機械人公司Robogroup及UiPath、網上體育博彩及賭場DraftKings，以及中國網絡購物公司拼多多等。

黃國英指坦言「連登契媽」Catherine Wood的ARKK創新ETF，難以短期內交成績，除非商品價格下跌，否則「契媽都冇運行」，他又形容市場正處於一個關鍵時刻，大家在賭全球通脹會否重臨，但情況明顯較難扭轉，因農產品價格升勢未停。