香港美國商會（AmCham）最新調查顯示，超過42%會員表示正計劃或考慮離開香港，當中高達62%表示主要原因是對《港區國安法》感到不安，另有36%表示憂慮子女在香港受到的教育問題。

調查在5月5日至5月9日進行，訪問了325個商業機構會員，佔總數24%；表示計劃或考慮離開香港的會員當中，有3%更指已打算即將離開，10%表示夏季完結後離開，15%表示今年年尾，尚有48%打算3至5年內撤出香港。

《路透社》引述香港美國商會一名會員說，「從前我從未擔心在香港所說或寫的內容，但現在一切改變了。《國安法》的紅線模糊不清，似乎可隨意改變，我不想再繼續地害怕我的話或文字而有可能導致我被捕。」另有會員認為，目前美國較香港安全得多，不過亦有選擇留在香港的受訪者指，香港仍是東西交流平台，對於營商有不可多得的好處。

調查另有約49％會員離開歸咎於疫情相關的旅行限制，亦有約42％對香港的競爭力持悲觀態度，近24％則表示因香港物價昂貴；至於打算留在香港的人，約77％認為生活質素良好，約55％稱香港擁有絕佳的營商環境，而48％表示因接近中國市場。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）指，他們相信未來大家仍有很多發展機會，但現在令人憂慮的是，香港這國際金融中心正在流失掉人才和技術。商會強烈建議特區政府要留意住在香港的外國人士情緒感受，深入了這批國際專業人才的擔憂，以免香港進一步被削弱競爭力。

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