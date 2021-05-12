上周提到懶人淡倉法暫時看來幾湊效，由買入5月28,000點認沽期權和沽出27,800認沽期權組合而成的熊跨策略（Debit put spread)，執筆時報約90點，本周二更高見120點左右，以文章出街時約65點成本，暫時有一定浮動盈利。此組合原意是可以持有至月尾才定輸贏，特別適合當下市況，即使大市跌破5月初低位28,100，但在各移動平均線仍然糾纏之下，震盪向下的機會比大跌高，整個五月可能都維持跌三彈一的情況，而且往往恒指出現如周二的大成交大陰燭後多會出現反彈或後抽，若急於買入認沽期權長倉要捱價亦不容易，若是看淡，還是偷懶一點先繼續持有熊跨策略。

至於何時可以以認沽期權長倉出擊，可以參考威科夫派發模式（Wcykoff Distribution Schematic）。以恒生指數期貨近期走勢看來，4月底上試29,400及上周五上試28,650屬於模式中的最後供應點（Last point of supply, LPSY），即大盤下試弱勢支持（Sign of Weakness, SOW位處約27,800-28,000）後購買力無以為繼，即使有反彈，但仍難脫離SOW位置，代表沽壓強勁。如以以上位置套入模式，現在應處於模式中階段D位置，並會在SOW位置作出數次測試越來越弱的反彈，要等到明顯跌穿SOW及前期支持（3月底的27,500左右位置），才正式踏入下跌浪最急一段的階段E。相信皆時指數RSI(14)會接近30位置。當到達跌浪最急階段，以long put出手會較為輕鬆。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略