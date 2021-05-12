華潤啤酒（291）長遠上行潛力仍然係中國啤酒股中最高之一，主要受惠其分銷能力強，高端產品貢獻增加，公司喺內地啤酒行業的盈利份額將提升。集團已公佈截至去年12月底止全年業績，受到疫情影響，營業額314.48億元人民幣（下同），按年跌5.2%。純利20.94億元，按年升59.6%；每股盈利0.65元，派末期息13.1分，上年同期派4.5分，連同中期息12.8分，全年派息25.9分，按年增長57%。期內，未計利息及稅項前盈利為30.79億元，按年增42.3%；毛利120.75億元，下跌1.2%；毛利率按年增長1.6個百分點。於去年，整體啤酒銷量按年下降2.9%，表現較行業水平好。集團指，受益於集團推動決戰高端、「五點一線」落地及2019年引入喜力國際品牌，舊年次高檔及以上啤酒銷量達14.6億升，按年增長11.1%，產品結構進一步提升，同時帶動平均銷售價格上升。

華潤啤酒亦計劃成立合資，喺深圳發展物業項目及總部大樓。新總部將設年產10萬噸嘅精釀啤酒廠、辦公大樓及啤酒博物館等，部分辦公室物業會作銷售；項目將由潤啤及華潤置地（1109）各佔5成股權。潤啤希望整個項目包括總部及合資物業，有助提高旗下華潤雪花嘅品牌形象。嗰個項目酒廠將生產精釀啤酒及其他高檔雪花跟喜力品牌產品，而啤酒村街道及餐廳等亦料有助推動高檔啤酒消費。公司目標係喺2024年建成項目，將項目打造成啤酒愛好者，特其係年輕消費者嘅標誌性地區。

華潤啤酒表示將繼續升級自有品牌，專注於高端市場發展，目標喺2023至2025年間成為中國高端啤酒市場銷量第一名。事實上，集團舊年來自次高檔及以上啤酒銷量達14.6億升，按年增長11.1%，管理層預期今年相關領域銷量增長可進一步擴大至3成。預計喺專門且多元化嘅銷售團隊推動下，加上去年首季受疫情影響導致基數較低，高端產品嘅銷售目標唔算進取。另外，集團表示今年或提升其產品價格，隨著夏季傳統旺季來臨，加上今年6月有備受注目嘅國際級大型足球賽事舉行，係產品提價最好時機，並成為擴大毛利率嘅另一助力。

大部份大行都給予其買入評級，平均目標價70元或以上，現價可考慮買入，跌穿61.7元止蝕，中線目標70元，長線目標75元。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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