今日網上傳出小米（1810）和美國國防部再次就軍事清單訴訟發佈了聯合狀態報告（Joint Status Report, JSR），指雙方已經同意和平解決訴訟案（即原文的without the need for contested briefing）。

報告提到，考慮到已經生效的臨時禁令和國防部決定不對臨時禁令上訴，國防部等被告一致認為採用最終決議（final order）將小米集團移出（vacating）1月14日的軍事清單是合適的。雙方會就最終決議協商擬定具體內容，預計在5月20日或之前向法院提交。

分析指，報告意指美國政府承認了軍事清單上的程序正義問題，願意和小米集團進行和解，並將小米集團移出軍事清單。

小米今年1月14日被美國國防部認定為中國解放軍擁有或控制的企業，被列入制裁黑名單後，同月29日入稟美國聯邦法院，控告美國國防部、財政部及兩位部長，宣稱小米不屬於中國政府或軍方、也不屬於與中國國防工業基地有關聯的任何實體。

華府地區法官Rudolph Contreras3月時宣佈，發出暫時中止禁令，認為這是「武斷而且反覆無常」的行動，剝奪了小米正當程序的權利。他謂對小米是否牽涉重大的國家安全利益表示懷疑，並認為通過訴訟，小米很可能會贏得全面撤銷禁令。

小米對文件真確性以及訴訟進展沒有回應。小米現升2.4%，報25.2元。

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