今日網上傳出小米(1810)和美國國防部再次就軍事清單訴訟發佈了聯合狀態報告(Joint Status Report, JSR),指雙方已經同意和平解決訴訟案(即原文的without the need for contested briefing)。

報告提到,考慮到已經生效的臨時禁令和國防部決定不對臨時禁令上訴,國防部等被告一致認為採用最終決議(final order)將小米集團移出(vacating)1月14日的軍事清單是合適的。雙方會就最終決議協商擬定具體內容,預計在5月20日或之前向法院提交。

分析指,報告意指美國政府承認了軍事清單上的程序正義問題,願意和小米集團進行和解,並將小米集團移出軍事清單。

小米今年1月14日被美國國防部認定為中國解放軍擁有或控制的企業,被列入制裁黑名單後,同月29日入稟美國聯邦法院,控告美國國防部、財政部及兩位部長,宣稱小米不屬於中國政府或軍方、也不屬於與中國國防工業基地有關聯的任何實體。

華府地區法官Rudolph Contreras3月時宣佈,發出暫時中止禁令,認為這是「武斷而且反覆無常」的行動,剝奪了小米正當程序的權利。他謂對小米是否牽涉重大的國家安全利益表示懷疑,並認為通過訴訟,小米很可能會贏得全面撤銷禁令。

小米對文件真確性以及訴訟進展沒有回應。小米現升2.4%,報25.2元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略