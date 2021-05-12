外電報道，蒙牛（2319）主要股東的法國乳製品商達能（Danone），正尋求出售所有9.82%持股，定價每股38.95至39.8元，較今日收市價最多折讓7%，套現154億元。

《彭博》引述銷售文件顯示，達能擬尋求配股，將目前持有蒙牛的3.88億股悉數沽清，完成後將不再持有蒙牛任何股份。

達能近年已逐步退股，在3月與蒙牛大股東中糧集團達成協議，將兩者原本合資持有蒙牛31.25%股份的模式分拆，達能改為直接持有9.82%股權。達能當時已表示，正在進行審閱投資組合，下一步正考慮減持蒙牛。

達能入股8年 近月預告分手

達能早年進入中國乳業製品市場，2013年入股中糧集團旗下一家合資公司，成為蒙牛主要股東，並與蒙牛簽定框架協議，雙方合併中國的酸奶業務，初步期限30年。

達能2006年已有意跟蒙牛合作，當時雙方計劃組多家合資公司，在中國生產及銷售保鮮乳製品，但一年後有關交易觸礁，據報因未獲地方政府批准。

蒙牛收市跌0.4%報41.9元。

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