恒大汽車（708）再度配股，市傳大股東恒大集團（3333）計劃以折讓20%，出售最多3億股，套現122.8億元。

銷售文件顯示，恒大尋求配售2億股，最多可額外增發1億股，每股作價40.92元，較收市價51.15元，大折讓達20%。完成後恒大最多套現122.8億元，持股將由67.64%降至64.57%。有關配售股份設有90天禁售期。

恒汽過去一年配股2次，先於去年9月每股折讓近20%的28.3元，以先舊後新配售2.04%股份，籌集40億元，引入騰訊（700）、馬雲有份創辦的雲鋒基金、紅杉資本、滴滴出行等作投資者。其後於今年1月發行9.5億新股集資260億元，佔擴大後股本9.75%，每股折讓8%的27.3元，獲華人置業（127）行政總裁「甘比」陳凱韻、中國燃氣（384）主席及總裁劉明輝知名投資者認購。

恒大股價近月相當疲弱，今收報12.62元，升0.3%；恒汽收市報51.15元，升1.1%。

遭官媒狠批「紙上造車」

目前恒汽的電動車尚未投產，但市值最高曾上過近6,400億元，3月曾被官媒批評是「紙上造車」，直指核心技術是「吹」不出來，行業「虛火」並非真火，必須「擠泡沫、降虛火」。恒大主席許家印其後回應指，目前研發14款車型中，已對外發佈了9款汽車，累計投入474億元人民幣，反稱「只推出一、兩款汽車，銷售額最多只有數百億元人民幣，不符合集團的規劃」，預計今年四季度將進行試生產，明年實現大量交付，目標為2025年生產100萬輛，2035年產500萬輛，正按計劃逐步邁進。

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