市場失當行為審裁處對中國醫療網絡（383，前稱中國網絡資本）及6名前任及現任董事處以合共420萬元的罰款。

證監會於2019年對中國醫療網絡展開研訊程序，該公司及6名高層涉於2014年，未及時披露因買賣阿里影業（1060，前稱文化中國）而獲重大收益的內幕消息。證監會指涉案人士罔顧後果、疏忽行為導致該公司涉嫌違規，涉案人士包括主席兼執董莊舜而、執董王炳忠和江木賢、非執董劉紹基、馬華潤及張健等。王炳忠及江木賢分別禁止擔任上市公司董事8個月及6個月。

另外，該公司截至2014年3月31日止9個月期間轉盈8.94億元，但在發盈利預告才作出披露。

證監會指，有關因買賣文化中國股份而獲利的消息或2014年3月的盈利數字，是關乎中國網絡資本的具體消息或資料，及並非普遍為慣常進行中國網絡資本的上市證券交易的人所知，但該等消息或資料若普遍為他們所知，則相當可能會對中國網絡資本的股價造成重大影響。

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