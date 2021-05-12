長江基建（1038）今日舉行股東會，有股東提到股價被低估，主席李澤鉅表示，公司現時股價超值，粗略計算，如果以英國近期一宗配電公司售出價的監管資產價值（RAV）倍數計算，長建的英國水務、配電及配氣公司再加長建所持電能之股權價值，已差不多等於長建現時的股價。這並未計入長建於英國之其他業務如UK Rails及Seabank Power，亦未計入於澳洲、新西蘭、歐洲、加拿大、美國以至香港及中國內地的其他業務，足見目前的股價遠遠被低估，未完全體現公司應有之優質資產價值，會在有需要時進行回購。

有股東問到長實（1113）收購基建資產後，定位會否與長建混淆，李回應指，兩間公司定位完全不同，長建是純基建投資公司，長實則以地產業務為主，基建項目可提供穩定盈利，助長實減低周期性影響。

他又指，疫情下部份業務嚴重受挫，如加拿大的機場停車場營運項目，惟去年公司現金流仍有增長，反映其業務穩定性高於其他行業。至於溢利下跌的金額大部份為非現金項目，包括於英國錄得非現金遞延稅項支出14億元。

海外併購方面，李表示，去年各地實施旅遊限制，令盡職調查難以完成，期內仍收購了加拿大風電等數個項目，料隨著旅遊限制放寬，集團將進行更多併購。

他補充，集團已發展不少環保能源項目，包括在英國和澳洲的天然氣網絡進行氫氣傳輸測試，以及在英國開發氫能源列車等，料英國政府推行電動車，將增加當地配電網需求，有利集團發展。

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