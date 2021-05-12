屢次傳出財困的高銀金融(530)主席潘蘇通，旗下由他持有的南區深水灣道75號，市場傳出獲出價33億至36億元洽售，以大屋樓面13,854方呎計算，呎價料介乎23萬至26萬元，若落實沽出，將破盡本港最貴屋地成交紀錄。

債務問題纏身的潘蘇通，早前已傳出四出「撲水」，而其深水灣道75號大宅亦遭抵押，按土地註冊處資料，潘蘇通曾在2017年向南洋商業銀行申請按揭，其後與交銀香港洽談涉及6億元按揭貸款，最終進行二按及三按。

大屋鄰近本港巨富李嘉誠深水灣道79號大屋，潘蘇通於2017年以25億元向恒和珠寶(513)創辦人陳聖澤購得購入大屋。若落實以33億至36億交易，料至少賺8億至11億元。深水灣道75號佔地2.14萬方呎，大屋實用面積13,854方呎，有望呎價達23至26萬元。目前，本港最貴紀錄屋地為深圳祥祺集團董事局主席陳紅天於2016年斥資21億元向莊士國際購入山頂歌賦山道15號屋地，當時樓面呎價22.8萬元，已創全港屋地呎價歷史新高。

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