【本報訊】美股三大指數盤前齊跌，於前晚遭洗倉的納期更跌逾2%，較道期及標期為深，恐慌指數飆升逾14%。

美股昨開市後持續跌勢，直至晚上9時45分，標指跌1.24%至4136點；道指跌1.04%至34380點，納指跌2.2%至13113點。擔心通脹對增長構成壓力的科技股則繼續被拋售，以ARKK為首的增長型科技股則持續尋底，盤前已跌穿100美元，開市後股價再下挫，但一度重回100美元大關，見101美元水平。ARKK股價已較年初的124.69美元跌近兩成。

Palantir首季虧損擴大

ARKK十大持倉亦向下，Teledoc跌逾1%報139.64美元、Spotify報225.76美元，跌1%；其他科技股方面，facebook跌逾1%，報301.29美元；亞馬遜報3,162美元，跌近1%；蘋果電腦報124.11美元，跌逾2%。

一直有炒風的虛擬貨幣亦見跌勢，獲Tesla多次祝福的狗狗幣（Dogecoin）昨晚跌逾2.6%，報0.49美元；比特幣（Bitcoin）報5.52萬美元，跌4.5%；以太幣（Ethereum）報3,929美元，跌5.28%

大數據分析公司Palantir公佈今年首季業績，淨虧損由去年同期的5,400萬美元、每股虧損10分美元，擴大至1.23億美元、每股虧損7分美元。期內集團收入為3.41美元，較去年同期的2.29億美元增49%。Palantir預料，公司第二季收入增長至3.6億美元，預測2021至2025年期間，平均每年收入最少增長30%，又料經調整後的營業利潤率為23%。Palantir盤前跌逾9%，但開市後重拾升軌，報19.27美元，升4.28%。