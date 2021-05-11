【本報訊】

二手樓癲價浪接浪。作為「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，一個巨無霸複式戶以1,430萬元易手，創下屋苑歷史新高，亦較四個月前同類單位賣貴近20%。破頂潮更蔓延至離島居屋，大澳居屋樓價終升見「三球」。

嘉湖山莊錄得今年第5宗千萬成交，位於景湖居5座頂層A室，屬連天台複式巨無霸戶型，實用面積1,462方呎，連天台約714方呎，業主開價1,600萬元。據土地註冊處資料，單位上月登記以1,430萬元易手，呎價9,781元，樓價金額破盡屋苑紀錄。

值得留意的是，景湖居4座頂層B室複式戶，業主因急於移民，今年初大幅劈價25%至1,162萬元沽出，呎價僅8,259元；若以此比較，相隔短短四個月，嘉湖樓價急彈近20%。原業主2009年以546.4萬元買入單位，持貨12年賬面獲利883.6萬元。

傲雲峰揸19年賺千萬

嘉湖山莊對上一間樓王，為景湖居4座頂層複式戶，2018年4月以1,400萬元易手，最新紀錄再推高30萬元﹔同區慧景軒1座頂層特色戶，實用850方呎，連593方呎平台及626方呎天台，去年7月以1,430萬元易手，因此今次嘉湖複式戶成交，已追平同區最貴二手紀錄。

市場消息指，土瓜灣傲雲峰2座高層C室，實用面積691方呎，三房享海景，以1,448萬元易手，呎價20,955元，無論樓價及呎價均創屋苑歷史新高價。原業主早於2002年以320.6萬元向長實（1113）一手買入單位，向銀行借七成按揭上車，持貨19年賬面大賺1,127.4萬元離場，升值3.5倍。

有區內代理稱，原業主今次賣樓「賺到笑」，惟認為「2002年肯買樓已經好大膽」，當時樓市低迷，之後更出現沙士疫症，業主仍長線持有至今，賺盡樓市升浪。

大澳居屋高見300萬

環亞昨拍賣32項目物業，共售出4伙，其中大澳兩個居屋盤更成搶手貨，其中龍軒苑更以300萬元易手，不但創屋苑新高價，亦成為大澳居屋王。其中龍軒苑C座2樓9室，實用面積590方呎，可間三房，以開價300萬元（自由市場）一口價投得，呎價5,085元，創下大澳居屋新高。原業主1999年以43.3萬元未補地價買入。另天利苑5樓7室，實用面積481方呎，獲二至三組客競投，最後搶高8%至269萬元連地價易手，呎價5,593元。

美聯蘇順華稱，青衣盈翠半島10座極低層D室，實用面積761方呎，業主因打算移民才急讓物業，一個月劈價120萬元，以1,310萬元成交，低市價5%。樓市呈兩極化，現時二手減價盤不多，只有個別急於移民賣樓業主，議價空間才較大。