財政部討論房地產稅，無礙內房股。中型業者合生創展（754）單日漲6.4%，現價較去年低位飛升503%， 今年預測PE上到18.8倍，PB 0.83倍。

羡魚不如結網，吼另一隻中型同業富力地產（2777），它的預測PE只是合生的一成半，PB是合生的4成以下。2018年初，股價23.85元，現價10.04元，跌幅近6成。

1）2020年，富力營收859億元人幣，升5%。純利90.05億元，跌7%；EPS 2.53元人幣，跌16%，現價往績PE僅3.3倍。

今年首4月，總銷售402.5億元人幣，按年大升44%。調整為年率1,207億元人幣，相等於去年全年營收的141%。保守預測，全年營收增長20%，盈利預測增長24%至112億元人幣，EPS增幅18%。預測PE低至2.8倍，較過去6年平均折讓一半。與合生比較，折讓更達75%。

2）富力今年預測PB僅0.31倍，較6年平均折讓逾5成。與合生比較，折讓63%。

大型內房股中，龍湖（960）預測PB 1.84倍，萬科企業（2202）0.99倍，華潤置地（1109）0.99倍，恒大（3333）0.83倍。

減債見效 推動股價

3）2020年底，富力淨借貸較1年前減少389億元人幣，借貸比率130%，遠低於2019年底的199%。公司已表明會繼續減債。再過一年半載，借貸再降400億元，借貸比率不難降至90%以下。

4）富力2020年全年每股派息1元人幣，2021年預測1.2元人幣，預測股息率高達14.4厘！

＊富力減債見成效，將成推動股價引擎之一。現價10.04元，目標價16.2元，潛在升幅61%，折合PE 4.5倍、PB 0.5倍、股息率9厘。大和睇18.8元，交銀國際睇13.38元。

同場加映：2月4日於20.55元薦買嘉里建設（683），設目標價27.3元，昨收25.7元，累計升25%，PB仍只是0.34倍。新設目標PB 0.4倍，可見30元，上升空間17%。

3月3日於19.2元薦買恒隆集團（010），4月最高20.75元，現價19.08元（已除股息0.63元），PB不過0.28倍，大型地產股中最低，更較母企恒隆地産（101）的0.63倍大折讓逾5成半，大股東陳氏家族不斷増持，不無道理。目標價重溫：26元，潛在升幅30%。由於PB較母企有大折讓，亦可憧憬對其有利的改組，若成事，可遠高於26元。

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